MADiSON: un viaggio nella paura con l'horror psicologico tra P.T. e Project Zero

MADiSON è il nuovo horror psicologico realizzato dai ragazzi di Bloodious Games. Nonostante l'evidente ispirazione a P.T., il titolo non cade nel tranello di essere una mera copia della demo di Hideo Kojima, riuscendo a costruirsi un'identità forte e riconoscibile.

Prendendo a piene mani da titoli di culto come P.T. che Kojima avrebbe voluto trasformare in Silent Hills e il mai dimenticato Project Zero (o Fatal Frame), MADiSON riesce a trovare soluzioni interessanti per trasmettere il senso di ansia e di orrore al giocatore senza scadere in un esercizio di emulazione dei titoli appena citati. Le atmosfere curate e suggestive, così come lo stile diegetico che non risulta mai banale (al netto dell'impiego di alcuni tipici trope narrativi del genere horror) fanno sì che il giocatore venga condotto in un viaggio nei più profondi recessi dell'occulto e della paura.

Lodevole anche l'intuizione della fotocamera, il cui utilizzo contribuisce a creare un sostrato di tensione efficace e pervasivo. Chiudendo un occhio su alcune pecche del comparto tecnico, insomma, ci sentiamo di consigliare MADiSON a tutti gli appassionati del genere in cerca di una nuova avventura orrorifica.



MADiSON è disponibile ora su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Per ulteriori approfondimenti sul titolo di Bloodious Games vi rimandiamo al filmato che trovate in calce e alla nostra Recensione di MADiSON firmata da Michelangelo Casto.