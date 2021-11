MADiSON, nuovo video gameplay: ecco i primi minuti dell'horror tra P.T. e Fatal Frame

I ragazzi di Nosebleed Games ci reimmergono nelle atmosfere "fantasmagoriche" di MADiSON per mostrare su IGN.com i primi 12 minuti dell'avventura a tinte oscure che dovremo vivere nel loro prossimo horror psicologico in soggettiva ispirato a P.T. e Fatal Frame.

L'ultima esperienza dai toni disturbanti di Nosebleed Games si rifà all'ormai storica demo P.T. del mancato Silent Hills di Hideo Kojima e alle dinamiche di gameplay sperimentate dai patiti della saga di Project Zero. Il nostro alter-ego, Luca, dovrà esplorare una casa infestata da un demone e servirsi di una fotocamera istantanea per immortalare le sagome deformi delle creature che popolano lo scenario.

Oltre all'utilizzo della macchina fotografica per esorcizzare i mostri che infestano l'abitazione, il personaggio potrà avvalersi degli strumenti reperiti in loco per risolvere tutta una serie di enigmi ambientali.

Lo scopo ultimo dell'esperienza dell'orrore narrata dagli autori indipendenti sarà quello di completare un rituale iniziato decenni addietro e interrotto bruscamente per la misteriosa scomparsa degli "indagatori dell'incubo" che hanno osato avventurarsi nella casa infestata.

Il lancio di MADiSON è previsto nei prossimi mesi su PC e successivamente su console. Qualora ve lo foste perso, eccovi il video gameplay di MADiSON dalla Gamescom 2021.