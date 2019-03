MadMan e Octopus con Ubisoft per la capsule collection di Rainbow Six Siege

Ubisoft annuncia la collaborazione con Octopus Brand e Tanta Roba Label per la realizzazione di una capsule collection che celebra MadMan, totalmente ispirata a Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

Proprio la sua passione per il pluripremiato videogioco ha portato alla realizzazione di una collezione Octopus che lo rappresentasse appieno, composta da una felpa e due t-shirt. In modo particolare la capsule celebrerà il personaggio di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege preferito da MadMan: Fuze, l’assalitore che ha come simbolo e abilità la carica a grappolo APM-6.

Il 5 aprile, presso lo Iuter store Milano, verrà quindi presentata la capsule collection MadMan x Octopus x Ubisoft con un evento speciale in negozio. La sede meneghina cambierà faccia, mutandosi nell'habitat naturale di Fuze, dalle vetrine fino all'arredamento, un’occasione imperdibile per celebrare la disponibilità dell’esclusiva collezione d’abbigliamento.

MadMan e Octopus formano da sempre un connubio vincente. Nel 2016 il brand ha curato gli outfit del video di uno dei brani di maggiore successo dell’artista pugliese: “Bolla Papale Freestyle”. Nel video, MadMan indossava due diversi outfit firmati Octopus Brand. La collaborazione si è consolidata nel 2017, quando il brand scelse MadMan come volto della collezione FW17. Oggi, a due anni di distanza, la collaborazione ha portato alla nascita di una capsule ispirata a Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: un vero e proprio tributo alle due più grandi passioni del rapper, cioè streetwear e videogiochi.

L’acclamato artista rap non ha mai nascosto il suo amore per Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, partecipando in più di un’occasione a video dedicati al videogioco, realizzati da alcuni dei più famosi creator italiani su YouTube. La medesima passione emerge anche nel lookbook di questa capsule collection, composto da foto scattate sul set di un video girato da Mauro Russo di Calibro 9, dove appaiono alcuni dei più iconici Operatori di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

"Sono contento di prendere parte ancora una volta a un progetto che coinvolge Octopus e Ubisoft. In passato ci sono già state delle collaborazioni con entrambi i brand, ma la possibilità di poter creare una capsule ideate da me e Octopus, ispirata a uno dei miei videogiochi preferiti, è davvero una bomba", ha dichiarato MadMan.

“MadMan è l'artista più affezionato alla bandiera Octopus Brand ed era solo questione di tempo prima di chiudere una collaborazione con lui. Per l'occasione, quale miglior modo di coinvolgere il suo lato gamer, affine a quello di tanti nostri strippati? Una collaborazione molto naturale, chi ci conosce lo sa”, ha dichiarato Octopus Brand.

“Siamo entusiasti di annunciare la release della capsule "Fuze Them All", frutto della collaborazione tra MadMan, punta di diamante del roster, Octopus, brand leader nella moda streetwear, e Ubisoft, leader mondiale del gaming; una collaborazione triangolare che siamo convinti sarà un successo e diventerà un modello da seguire”, ha dichiarato Tanta Roba Label.

I fan di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege e gli appassionati di streetwear avranno la possibilità di acquistare l’attesa capsule, disponibile in soli 150 pezzi per capo, a partire da venerdì 5 aprile presso lo Iuter store Milano, che ospiterà uno speciale allestimento “Fuze Them All”, e online su Octopusbrand.