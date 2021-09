Mads Max è il nome di un videogioco che Kojima vorrebbe fare con Mads Mikkelsen

A cosa sta lavorando Hideo Kojima (trailer di lancio di Death Stranding Director's Cut)? Dopo aver completato i lavori sul gioco con protagonista Norman Reedus, il game designer giapponese è stato associato a molteplici progetti, ma la verità è che non sappiamo cosa bolle in pentola di preciso presso gli studi di Kojima Productions.

La mente di Kojima, d'altronde, è un calderone inesauribile di idee, molte delle quali, a quanto pare, coinvolgono Mads Mikkelsen, attore danese che ha partecipato a Death Stranding in un ruolo di primo piano. A rivelarcelo è stato proprio il game designer giapponese, che tramite Twitter ha condiviso una delle sue idee più "pazze" legate a Mikkelsen: "Ci sono diverse idee che vorrei realizzare con Mads nel ruolo di protagonista principale. Una volta gliene ho esposta una. Ha ascoltato con attenzione, ma quando gli ho detto il titolo, è rimasto di sasso. Credeva che stessi scherzando., ma in realtà ero serio. Il titolo provvisorio era Mads Max".

Un titolo sicuramente originale, che gioca con il nome dell'attore e quello del franchise di Mad Max. Non sappiamo se questo progetto vedrà mai la luce, ma ha indubbiamente già catturato la nostra attenzione: sarebbe interessante saperne di più! Nella speranza che Kojima decida di condividere altre informazioni al riguardo, vi salutiamo ricordandovi che il lancio di Death Stranding Director's Cut su PS5 è fissato per il 24 settembre 2021. Secondo Norman Reedus, Sony e Kojima sarebbero già in trattative per Death Stranding 2.