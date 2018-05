Mads Mikkelsen: in Death Stranding sarà fondamentale la collaborazione tra i giocatori

Parlando ai microfoni di Total Film, l'attore Mads Mikkelsen è tornato ad esprimersi sul concept di Death Stranding, sottolineando come nel nuovo titolo di Hideo Kojima sarà fondamentale la collaborazione tra i giocatori.

"Da quello che mi è sembrato di capire, l'intero concept di Death Stranding si basa sulla collaborazione tra i giocatori, sulla necessità di far cooperare tra loro persone provenienti da diverse parti del mondo. Questo porterà su un altro livello il grado di coinvolgimento garantito dall'esperienza." dice Mads Mikkelsen, ribadendo che in Death Stranding sarà molto importante la "connessione" tra i giocatori.

In che modo questa collaborazione si manifesterà nel gioco, tuttavia, rimane ancora un mistero, ma grazie alle parole di Mikkelsen abbiamo ulteriore conferma della sua centralità nelle meccaniche. Death Stranding avrà una componente multigiocatore integrata nella Campagna principale? O forse degli elementi multiplayer "asimmetrici" come visto nella saga di Dark Souls?

Per scoprire ulteriori dettagli sul titolo, comunque, non bisognerà attendere ancora per molto: il nuovo gioco di Hideo Kojima farà la sua comparsa durante la Playstation Conference E3 2018, mostrandosi con un trailer inedito e probabilmente con nuovi dettagli sulla storia e le meccaniche di gioco. Ricordiamo che l'appuntamento con la conferenza Sony è fissato per le ore 03:00 italiane del 12 giugno.