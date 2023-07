Madshot, ecco il launch trailer: pronti ad un viaggio rogue-lite frenetico dentro Cthulhu?

Molto spesso, soprattutto in occasione dell'arrivo di grandi produzioni videoludiche AAA, si va alla ricerca di giochi Switch sul Nintendo eShop per divertirsi spendendo poco, così come viene fatta la medesima cosa su Steam e non solo. Eppure, la piattaforma di Nintendo e di Valve hanno da poco accolto un interessante progetto minore.

Il 18 luglio 2023 è stato il momento del debutto di Madshot, un rogue-lite sparatutto a piattaforme in cui la frenesia e l'acrobazia sono alla base dell'avventura e del grande divertimento garantito dai ragazzi di Overflow e hook. "Sopravvivi al mondo in continua mutazione all'interno di Cthulhu e oltre. Utilizza infinite combinazioni di potenziamenti mentre combatti mostri orribili e affronti battaglie multi-fase con epici boss!".

"In cerca della vita eterna, hai scatenato forze oscure che vanno oltre la tua comprensione. Dovrai invadere questa abominevole montagna spettrale fatta di melmosa malvagità conosciuta col nome di Ctulhu. Troverai la redenzione o sarà dannazione eterna". Se non basta la sola descrizione di Madshot a scatenare in voi una sana dose di adrenalina, ci hanno pensato il team di sviluppo ed il publisher del progetto con l'Official Launch Trailer di Madshot che potete trovare in calce alla notizia. Madshot è disponibile su PC e Nintendo Switch. Il titolo può essere comprato al momento ad 11,99 euro su Steam e ad 1,99 euro sull'eShop della Grande N. Steam continua a regalare sconti, sconti e ancora sconti con Red Dead Redemption 2 e molte altre offerte.