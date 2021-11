Il maestro Shigeru Miyamoto compie 69 anni: auguri al creatore di Mario e Zelda

Nato a Kyoto il 16 novembre del 1952, il maestro Shigeru Miyamoto compie quest'oggi i suoi 69 anni. Parliamo di una tra le figure storiche più importanti in assoluto all'interno dell'industria videoludica, che deve molti dei suoi personaggi più iconici alla fantasia e al talento dell'autore giapponese.

Dopo aver inizialmente lavorato come artista e game designer, divenne infine director dando vita a capolavori immortali come Duck Hunt, Mario Bros., e Donkey Kong. Miyamoto si affermò come uno dei creativi più importanti del panorama videoludico con l'uscita di Super Mario Bros. e The Legend of Zelda, destinati a diventare due pilastri per il mondo del gaming e fondamenta per due delle serie di maggior successo nella storia di Nintendo. Nel corso degli anni successivi, Miyamoto continuò a sfornare titoli di assoluto spessore come Pikmin, Star Fox, F-Zero, e nuovi capitoli delle serie precedenti tra cui Super Mario Bros. 3, Super Mario World, Super Mario 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time.



Attualmente, Miyamoto ha spostato i suoi interessi e ricopre un ruolo dirigenziale all'interno di Nintendo in qualità di amministratore e direttore generale del Nintendo Entertainment Analysis and Development (EAD), il settore corporativo della casa di Kyoto. Non ci rimane che ringraziare il maestro Miyamoto e augurargli buon compleanno!