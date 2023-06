Mafia 1 vs Mafia 2 vs Mafia 3: qual è il più bello?

Il 2020 ha segnato il ritorno trionfale della celebre serie videoludica ideata dallo studio Hangar 13: è stato l'anno di Mafia Definitive Edition, un remake che merita il rispetto della “famigghia” di giocatori appassionati di questa saga pubblicata da 2K Games che hanno alimentato, nel corso degli anni, il culto dietro questi progetti.

La serie di Mafia ha debuttato nel lontano 2002 e continua a prosperare anche dal punto di vista creativo. Negli ultimi mesi è emersa la notizia che Mafia 5 potrebbe essere già nei piani di sviluppo di Hangar 13. Non è da escludere la possibilità che le avventure di Tommy Angelo, Vito Scaletta e Lincoln Clay possano continuare con nuovi eredi spirituali e storie criminali altrettanto intriganti come quelle degli ultimi vent'anni.

Ma la domanda che sorge spontanea è: qual è per voi il miglior capitolo di Mafia di sempre? La scalata tra le famiglie mafiose non è mai stata così complessa, soprattutto considerando i molti anni che separano le diverse produzioni e le evidenti differenze concettuali nel gameplay e nel design in generale. La scelta tra le tre iterazioni potrebbe non essere facile per molti, ma siamo curiosi di conoscere la vostra opinione. Vi invitiamo a condividerla nei commenti qui sotto.