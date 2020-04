Mafia 2 e 3 Definitive Edition valutati dalla rating board di Taiwan

La Taiwan Digital Game Rating Committee ha recentemente valutato Mafia II Definitive Edition e Mafia III Definitive Edition, entrambi nei formati PlayStation 4, Xbox One e Pc Windows.

Recentemente Mafia 2 Definitive Edition è stato valutato anche in Corea e questo farebbe pensare ad un annuncio piuttosto ravvicinato, non è chiaro se i due giochi verranno presentati singolarmente o come parte di un solo pacchetto, nel caso di Mafia II inoltre si tratterebbe di una remaster vera e propria, il gioco è infatti uscito nel 2010 su PC, PS3 e Xbox 360.

Restiamo in attesa di chiarimenti da parte di 2K Games, Hangar13 è al lavoro su Mafia 4 e su un progetto Open World, entrambi i titoli non sono ancora stati annunciati, non è chiaro se lo studia stia lavorando anche sulle Definitive Edition di Mafia II e Mafia III o se questi siano curati da un secondo team.

Mafia II ha riscosso un discreto successo di pubblico e critica, il terzo capitolo si è rivelato un buon blockbuster autunnale con oltre cinque milioni di copie vendute in tutto il mondo, dividendo però in due la community e il pubblico.