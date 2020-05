Mafia 2 Definitive Edition: la data di uscita è più vicina del previsto!

Dopo aver svelato la data di uscita di Mafia Definitive Edition, il Microsoft Store italiano svela ora anche la data di lancio di Mafia II Definitive Edition, secondo gioco del pacchetto Mafia Trilogy annunciato oggi con un teaser.

"Il secondo capitolo della saga criminale di Mafia – Empire Bay, NY, tra gli anni Quaranta e Cinquanta Impersona un gangster nell'epoca d'oro del crimine, in un'avventura rimasterizzata in alta definizione. L'eroe di guerra Vito Scaletta resta invischiato con la mafia per pagare i debiti di suo padre, finendo, insieme al suo amico Joe, per scalare i ranghi della famiglia con crimini e conseguenze sempre più importanti."

Mafia II Definitive Edition include il gioco completo e tutti i DLC, acquistando il gioco otterrete la giacca di pelle e l'auto di Vito nelle Definitive Edition di Mafia e Mafia III, quest'ultima ancora priva di una data di uscita. Per saperne di più dovremo attendere il 19 maggio (giorno di uscita di Mafia II Definitive secondo il Microsoft Store), data scelta da 2K Games per il reveal del trailer completo di Mafia Trilogy.

I tre giochi della serie saranno disponibili su PC, Xbox One e PlayStation 4, al momento non si parla di versioni per Nintendo Switch, PlayStation 5, Google Stadia o Xbox Series X.