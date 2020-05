Mafia 2 Definitive Edition: Digital Foundry conferma i problemi tra glitch e frame rate

Di ritorno dall'analisi su Saints Row The Third Remastered con giudizi entusiastici, il team di Digital Foundry si sofferma su Mafia 2 Definitive Edition per certificarne, purtroppo, i problemi segnalati su PS4 e Xbox One da coloro che hanno acquistato al lancio il titolo targato 2K Games.

Prima di evidenziare i punti di forza e di debolezza dell'ultimo progetto di Hangar 13, il team di DF conferma le migliorie della Remastered riferendo la presenza di migliori modelli poligonali, di ombre più nitide, di texture con una maggiore definizione e di un Parallax Occlusion Mapping sensibilmente più evoluto.

Nel cappello introduttivo dell'analisi di Digital Foundry rientra anche il discorso relativo alla differente risoluzione offerta dal titolo su PS4 base (1080p), Xbox One (tra 900p e 1080p), PS4 PRO (1440p) e Xbox One X (1800p con FXAA). PS4 PRO e Xbox One X offrono anche delle migliorie grafiche, specie nelle texture e nella qualità delle ombre.

Al netto dei consueti discorsi sulle novità contenutistiche che riguardano questo porting e la sua capacità di spingersi a risoluzioni più elevate su console midgen, i test effettuati da DF hanno evidenziato i numerosi glitch e bug che hanno funestato l'esperienza degli utenti, e questo a prescindere dalla versione esaminata.

Tornando alle prestazioni offerte dalle edizioni console, l'analisi conferma i frequenti cali di framerate che minano l'offerta ludica di Mafia 2 Definitive Edition e non consentono al titolo di mantenersi stabilmente sui 30fps per sessioni di gioco prolungate. A soffrire maggiore di questi cali sembra essere la versione PS4 PRO, con una frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo che scende addirittura a 20fps nelle ambientazioni al chiuso, forse a causa del doppio buffering con Vsync adottato da Hangar 13. Per un ulteriore approfondimento sui contenuti del porting, vi rimandiamo alla nostra recensione di Mafia 2 Definitive Edition.