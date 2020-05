Mafia 2 Definitive Edition è un disastro su console: glitch, pop-in, scarsa fluidità

Qualche giorno fa i primi due tasselli dell'attesa Mafia Trilogy sono stati messi a disposizione dei giocatori. Mentre Mafia 3: Definitive Edition altri non è che la medesima versione già lanciata in passato completa di tutti i DLC, Mafia 2: Definitive Edition per console è una vera e propria remaster.

Purtroppo, è una remaster di bassa qualità. Il web è stato invaso dalle testimonianze dei giocatori che su PlayStation 4 e Xbox One (in particolare sulla prima, dove la situazione sembra essere peggiore) stanno avendo a che fare con glitch d'ogni sorta, pop-in e cali di performance. A testimonianza di quanto affermato ci sono i video allegati in questa notizia: auto che precipitano nel vuoto fuori dai confini della mappa, altre che si cappottano da sole nel garage, glitch grafici sugli elementi della vegetazione, luci improvvise dal cielo che fanno calare il framerate ed elementi che compaiono a schermo a brevissima distanza. Vedere per credere.

Ci auguriamo che 2K Games intervenga il prima possibile, poiché allo stato attuale Mafia 2: Definitive Edition non è bello né da vedere, né da giocare. Ben altre le aspettative nei confronti di Mafia: Definitive Edition, attualmente in sviluppo presso gli studi di Hangar 13. A differenza degli altri due, sarà un vero e proprio remake dell'avventura criminale di Tommy Angelo.