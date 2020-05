Mafia 2 Definitive Edition: video gameplay leak e confronto con la versione originale

L'annuncio di Mafia Trilogy è previsto per oggi pomeriggio, il canale YouTube FA Gamez ha però diffuso alcuni video di Mafia II Definitive Edition, tra cui un gameplay e un filmato che mette a confronto la versione originale con la riedizione.

Il primo filmato mostra poco più di dieci minuti di gameplay registrati su PS4 PRO mentre il secondo come detto mette a confronto la versione definitiva rimasterizzata con l'originale uscita nel 2010 su PC, PlayStation 3 e Xbox 360. Come fatto intuire da 2K Games, nel caso di Mafia II Definitive Edition non parliamo di un remake bensì di una remaster con migliorie al comparto tecnico e tutti i contenuti dell'originale. Il trattamento remake dovrebbe invece essere stato riservato al primo Mafia, pronto a tornare con il titolo Mafia Definitive Edition, mentre Mafia III proporrà tutti i contenuti extra e migliorie non meglio specificate.

L'annuncio è atteso per oggi pomeriggio, Mafia Trilogy è già in vendita sul PlayStation Store australiano, con ogni probabilità i tre giochi potranno essere acquistati singolarmente, Mafia II dovrebbe essere il primo reso disponibile (già nel pomeriggio di oggi, secondo i leak) mentre Mafia Definitive Edition arriverà presumibilmente in estate, la data trapelata è quella del 28 agosto. Nessuna notizia certa invece per Mafia III Definitive Edition.