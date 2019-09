Mafia 2 Remaster è in fase di sviluppo insieme a Mafia 4?

Recentemente Take-Two ha rinnovato il marchio Mafia dando il via ad una serie di speculazioni su Mafia 4, prossimo episodio della serie non ancora annunciato dal publisher americano.

Secondo alcuni rumor Mafia IV sarebbe già in fase di sviluppo negli studi di Hangar13 con uscita prevista su PC, PlayStation 5 e Xbox Scarlett, si parla però anche di una possibile remaster di Mafia 2, titolo uscito originariamente nell'agosto 2010.

Take-Two ha infatti rinnovato anche il trademark legato a Mafia II, operazione che avviene solitamente in caso di messa in commercio di una nuova versione del gioco. Potrebbe esserci magari la volontà di rimettere in vendita il titolo originale (magari su Epic Games Store) oppure di convertire il gioco su piattaforme di attuale generazione con un porting diretto o una remaster.

Mafia III, uscito nel 2016, è stato accolto tiepidamente dalla critica ma ha riscosso un discreto successo commerciale con oltre cinque milioni di copie vendute, difficilmente quindi Take-Two abbandonerà il franchise, inoltre lo studio Hangar13 è nato proprio per lavorare sulla serie in questione e con ogni probabilità sono stati già stanziati importanti fondi per portare avanti la saga anche nei prossimi anni. Al momento tutto tace, restiamo quindi in attesa di eventuali annunci.