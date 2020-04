Mafia 2 Definitive Edition ed SNK Gals' Fighters valutati in Corea: annuncio in vista?

The Game Rating and Administration Committee of Korea, ovvero l'ente sudcoreano che si occupa di valutare e classificare i videogiochi, ha recentemente inserito nel proprio database Mafia II: Definitive Edition (senza specificare le piattaforme di destinazione) ed SNK Gals’ Fighters per Nintendo Switch.

I due titoli non sono ancora stati annunciati dai rispettivi publisher, dunque il fatto che siano stati valutati non può essere considerato come una prova certa della loro esistenza. È pur vero che sono davvero molti i giochi svelati in anticipo dall'ente sudcoreano. Tra i più recenti ricordiamo Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered e Catherine Full Body per Nintendo Switch.

Mafia 2 è stato lanciato per la prima volta nel 2010 su PlayStation 3, Xbox 360 e PC. A differenza di molti altri giochi della sua epoca, non ha mai ricevuto il trattamento di rimasterizzazione, e sembra che stia finalmente per giungere il momento. Il sottotitolo Definitive Edition suggerisce che nel pacchetto verrà incluso anche il DLC Joe's Adventure. Le piattaforme di riferimento non sono ancora note.

SNK Gals’ Fighters è un picchiaduro 2D risalente al 2000, anno in cui venne lanciato su Neo Geo Pocket Color. Tra le sue fila vantava i personaggi femminili più celebri dei differenti franchise di SNK. Secondo Gematsu, è probabile che verrà incluso come bonus nella futura Samurai Shodown NeoGeo Collection.