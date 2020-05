Mafia 2: dove trovare le riviste di Playboy e i poster Ricercato

Con l'arrivo di Mafia 2 Definitive Edition i giocatori PS4, Xbox One e PC hanno l'opportunità di rivivere le avventure criminali di Vito Scaletta. In questa mini-guida vi mostriamo dove trovare tutti gli oggetti collezionabili del gioco, vale a dire le riviste di Playboy e i poster Ricercato.

Come visto nel gioco originale, anche in Mafia 2 Definitive Edition è possibile collezionare le riviste di Playboy e i poster Ricercato. Vediamo dove trovarli tutti.

Dove trovare le copie di Playboy in Mafia 2

Le riviste di Playboy possono essere trovare solo durante la storia principale, nel corso dei vari capitoli della campagna. Se volete trovarle tutte, dunque, è importante non lasciarsene nessuna indietro. Per riuscire nell'intento vi basta guardare il video riportato in cima, dove vengono mostrate le posizioni di tutte le riviste ai seguenti minuti:

0:10 Capitolo 2

0:47 Capitolo 3

1:46 Capitolo 4

2:23 Capitolo 5

2:58 Capitolo 6

3:38 Capitolo 7

4:48 Capitolo 8

5:42 Capitolo 9

6:31 Capitolo 10

7:29 Capitolo 11

8:21 Capitolo 12

9:15 Capitolo 13

9:54 Capitolo 14

10:25 Capitolo 15

Le riviste di Playboy sono in tutto 50. Dopo averle trovate tutte sbloccherete il trofeo/obiettivo intitolato Conquistatore.

Dove trovare i poster Ricercato in Mafia 2

Al contrario delle riviste di Playboy, i poster Ricercato possono essere trovati in qualsiasi momento durante le fasi esplorative. Se avete bisogno di un riferimento visivo per trovarli, potete dare un'occhiata al video proposto in calce. I poster Ricercato sono in tutto 159, e dopo averli ottenuti tutti sbloccherete l'obiettivo/trofeo intitolato Collezionista di figurine.

Per saperne di più sul remaster di Mafia 2, vi rimandiamo alla nostra recensione di Mafia 2 Definitive Edition.