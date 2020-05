Mafia 3 Definitive Edition, avvistata una mappa di Berlino: si tratta di Rhapsody?

Piuttosto a sorpresa, il franchise di Mafia è tornato a popolare la scena dell'attualità videoludica, grazie alla riproposizione della trilogia che ha segnato il successo del franchise.

Tra i titoli contenuti all'interno del pacchetto proposto da Mafia Trilogy, figura ovviamente anche Mafia 3, proposta qui nella sua Definitive Edition, comprensiva dei DLC pubblicati dal team di sviluppo nella fase post-lancio. Nel tornare ad immergersi nell'universo malavitoso proposto da Hangar 13, tuttavia, un giocatore ha realizzato uno strano ed inaspettato avvistamento.

A quanto pare, infatti, il codice di gioco di Mafia 3: Definitive Edition contiene al suo interno un intrigante elemento estraneo. Si tratta nello specifico di una mappa raffigurante l'intera città di Berlino! la capitale tedesca, pur priva di dettagli e rifiniture, è presente nella sua interezza, ma non solo: a quanto pare è anche accessibile ai dataminer. A dimostrarlo è un appassionato attivo su YouTube come "Sliderv2", che ha pubblicato un video in cui esplora la location nei panni del protagonista di Mafia 3. Questo strano "ritrovamento" ha riportato alla mente della community le indiscrezioni, risalenti al 2018, legate alla possibile cancellazione di Rhapsody, progetto mai ufficialmente annunciato da Hangar 13.



In chiusura, ricordiamo che le nuove edizioni di Mafia 2 e Mafia 3 sono già disponibili su PC, PlayStation 4 e Xbox One, mentre il primo capitolo della saga sarà pubblicato il 28 agosto.