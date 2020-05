Mafia 3 Definitive Edition: le migliorie per PS4 Pro e Xbox One X sono andate perdute?

Il ritorno in auge della serie Mafia, a quanto pare, non è affatto esente da ombre. Ieri abbiamo visto, ad esempio, che Mafia 2 Definitive Edition è afflitto da glitch, bug e cali di performance: problemi di gioventù di un'operazione di rimasterizzazione che, a quanto pare, non è stata condotta alla perfezione.

Stupiscono ancor di più la lamentele in merito a Mafia 3 Definitive Edition, visto che per quest'ultima non è stata effettuata alcuna opera di ammodernamento, trattandosi di una semplice raccolta contenente il gioco base e tutti i DLC. Eppure qualcosa è andato storto anche in questo caso: stando alle segnalazioni dei giocatori, la Definitive Edition di Mafia 3 ha perduto le migliorie tecniche che contraddistinguevano le versioni per PlayStation 4 Pro e Xbox One X.

Su entrambe le console premium l'edizione originale godeva di una presentazione più pulita grazie a valori di risoluzione pari, rispettivamente, a 1440p e 1800p. Ebbene, a giudicare dalle molteplici segnalazioni raccolte su Reddit e confermate da siti come WindowsCentral, con la pubblicazione di Mafia 3 Definitive Edition queste migliorie sono andate perdute: adesso il gioco appare decisamente meno definito sia su PlayStation 4 Pro che Xbox One X, mentre le texture risultano sfocate.

2K Games è stata informata dell'accaduto, e al momento sta invitando tutti i giocatori con questo problema a rivolgersi al supporto ufficiale. È molto probabile, in ogni caso, che si renderà necessaria una patch correttiva. Avete notato anche voi un deterioramento su PS4 Pro e Xbox One X?