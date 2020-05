Mafia 3 giocabile gratis su Steam per un periodo limitato: link per il download

Proseguono le iniziative dei publisher volti a rendere la permanenza dei giocatori a casa durante la quarantena ben più piacevole. Ieri primo maggio si è unito alla festa anche 2K Games, che ha deciso di mettere a disposizione la versione completa di Mafia 3 per PC per un periodo limitato.

Fino alle ore 19:00 di giovedì 7 maggio l'open world a sfondo criminale di Hangar 13 può essere giocato in maniera completamente gratuita in versione PC su Steam. Per giocarci non dovete far altro che dirigervi a questo indirizzo, effettuare il login con il vostro account di Steam (se non lo avete, potete registrarvi qui) e cliccare sul pulsante "Avvia Gioco". A quel punto potrete avviare il client Desktop per iniziare il download del gioco oppure effettuare la prima installazione dell'applicazione di Steam. Il gioco pesa circa 48 GB.

Mafia 3, come specificato, non rimarrà per sempre vostro, ma se vorrete continuare a giocarci potete approfittare di uno sconto del 75%, grazie al quale può essere acquistato a soli 9,99 euro. I progressi conseguiti durante i giorni gratis verranno automaticamente importante nella versione completa. Se volete saperne di più sul gioco mentre attendete il completamento del download, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Mafia 3.