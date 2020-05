Mafia 3: quanto ha venduto? Lo svela il CEO di Take-Two

La serie Mafia continua a rappresentare uno dei franchise di punta di Take-Two Interactive, lo ha dichiarato il CEO dell'azienda durante una recente conference call con gli azionisti.

Karl Slatoff, Presidente di Take-Two Interactive (azienda proprietaria del publisher 2K Games) ribadisce che "Mafia è stato un franchise di enorme successo per la compagnia, nonostante il tempo trascorso tra l'uscita di Mafia, Mafia II e Mafia III. Il terzo episodio ha venduto sette milioni di copie e il secondo ha riscosso un grande successo, così come il gioco originale, è chiaro che Mafia è un brand che non vogliamo sottovalutare."

Slatoff si è detto poi entusiasta di Mafia Trilogy, pur consapevoli che non si tratti di un nuovo gioco, il Presidente del gruppo si aspetta ottimi risultati, in particolar modo da Mafia Definitive Edition, un vero e proprio remake con tante migliorie e novità rispetto al gioco originale uscito nel lontano 2002. Nessun accenno ad un possibile Mafia IV o un reboot della serie, al momento 2K è concentrata sul rilancio del franchise con Mafia Trilogy, pacchetto annunciato la scorsa settimana e accolto positivamente dal pubblico.