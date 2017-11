Mafia 3 su Xbox One X: risoluzione maggiore, dettagli grafici aggiuntivi e HDR

Tra i tantissimi titoli che si sono aggiornati negli ultimi giorni per supportare la potenza aggiuntiva messa a disposizione dalla potentec'è anche l'ultimo discusso lavoro di

Sulla nuova console di Microsoft, Mafia 3 viene renderizzato ad una risoluzione pari a 3072×1728, upscalata poi a 4K (3840×2160), senza usare alcun tipo di checkerboarding. L'edizione per Xbox One X, inoltre, è l'unica a poter beneficiare del supporto all'HDR. Secondo quanto dichiarato dal produttore esecutivo del gioco, Andy Wilson, il team non ha alcun piano per l'implementazione dell'HDR su PC e PlayStation 4 Pro.

Le migliorie non si fermano qui, dal momento che Mafia 3 può anche beneficiare di occlusione ambientale (SSAO), dettaglio delle geometrie, ombre ed effetti volumetrici di maggior qualità rispetto alla versione per PlayStation 4 Pro.

Mafia 3 può essere acquistato su PlayStation 4, Xbox One e PC. Xbox One X è disponibile sul mercato dal 7 novembre e a quanto pare Gamestop USA ha dovuto fronteggiare un problema di scorte a causa dell'elevata richiesta. A questo indirizzo trovate una lista con tutti i giochi che supportano, o che lo faranno in futuro, la nuova e potente console.