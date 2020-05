Mafia 4 o Remastered, annuncio in arrivo? Uno strano Tweet scatena le aspettative dei fan!

Rimasto silente sin dall'agosto 2018, l'account Twitter ufficiale della serie Mafia è tornato improvvisamente in attività, esordendo sul social network con uno strano messaggio.

Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, un messaggio contenente esclusivamente la parola "Famiglia" è stato pubblicato sull'account Twitter di Mafia, dove ora appare fissato come contenuto in rilievo. L'evento, per quanto apparentemente innocuo, ha scatenato la community di appassionati, che non esita ad interpretarlo come il teaser di un annuncio in arrivo.

Al momento, tuttavia, è piuttosto complesso avanzare ipotesi sulla natura di questo peculiare cinguettio. Nel caso in cui effettivamente celasse qualche novità in arrivo, visto il periodo, il pensiero andrebbe subito ad un annuncio legato alla next gen: entro la fine dell'anno sarà infatti ora di accogliere PlayStation 5 e Xbox Series X sul mercato videoludico. A rendere il tutto ancora più curioso, contribuisce inoltre il recente teaser condiviso da Geoff Keighley, che pare anch'esso preannunciare un nuovo annuncio in arrivo il 12 maggio: che le due cose possano essere collegate?



Per scoprirlo, non ci resta che attendere pazientemente. In chiusura, segnaliamo che all'interno del database del rating board di Taiwan erano stati recentemente avvistati intriganti riferimenti a Mafia 2 e 3 Definitive Edition: che possano essere davvero in dirittura di arrivo?