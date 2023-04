Mafia 4 avrà stealth ed elementi multiplayer? Indizi da un annuncio di lavoro

Nel mentre prende quota l'ipotesi che Hangar 13 stia già pensando a Mafia 5, emergono possibili dettagli sul quarto capitolo numerato della serie di Take-Two Interactive, ufficialmente in via di sviluppo presso lo studio di sviluppo già autore di Mafia 3 e Mafia Definitive Edition.

Grazie a degli annunci di lavoro a firma di Hangar 13 apparsi su Linkedin nelle scorse ore, "la prossima iterazione del franchise di Mafia" includerà "coinvolgenti loop di gioco stealth e di combattimento". Sarà compito dell'incaricato di lavorare a stretto contattato con i responsabili delle tecnologie di Intelligenza Artificiale per assicurare un'esperienza di gameplay efficace, sia nelle fasi stealth che di combattimento aperto. "Assicurati che i giocatori possano comprendere le intenzioni dell'IA e pianificare il loro scontro di conseguenza", prosegue l'annuncio. Mafia 3 ha già proposto alcune meccaniche stealth, tuttavia criticate dalla community per essere eccessivamente semplicistiche e poco azzeccate. Che possa essere questa un'occasione per mettere in piedi un sistema più convincente?

Un secondo posto di lavoro per il ruolo di Senior Systems Designer presso la sede di Brighton, in UK, precisa che il candidato ha "preferibilmente esperienza con titoli AAA, giochi multiplayer e/o esperienza di progettazione di giochi live service". Quest'ultimo punto potrebbe suggerire la presenza di elementi o modalità multiplayer per Mafia 4, ma potrebbe ovviamente essere legato ad un progetto differente dello studio.

Mafia 4 sembra essere ancora in pre-produzione, e l'impressione è che dovremo attendere ancora molto tempo prima di conoscerne la data di lancio.