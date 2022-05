Mafia 4 si farà? Gli ultimi rumor parlano di un gioco ambientato in Sicilia

In questi giorni si è tornati a parlare della serie Mafia anche a causa dei problemi che stanno coinvolgendo lo sviluppatore Hangar13, il team di sviluppo ha visto il licenziamento di 50 dipendenti e l'abbandono del fondatore Haden Blackman. Questi eventi mettono in dubbio il futuro di Mafia? Proviamo a capirci di più.

2K ha confermato i tagli al personale, la compagnia sta valutando il futuro dello studio con Hangar13 che attraversa un periodo delicato, una fase di cambiamento che porterà la compagnia ad affrontare al meglio le future sfide. Ma quali sono queste sfide?



Il publisher conferma come Hanger13 sia al lavoro su un gioco denominato Project Hammer, apparentemente il reboot del gioco di tennis Top Spin. E per quanto riguarda Mafia? Secondo Jason Schreier, un prototipo di Mafia 4 è esistito tra il 2016 e il 2017 ma il gioco sarebbe stato cancellato e lo studio sarebbe ora al lavoro su un prequel di Mafia ambientato in Sicilia, alla corte della famiglia di Don Salieri a cavallo tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo, ovvero nei primi anni del 1900.



Il nuovo Mafia sarà dunque un prequel mentre Mafia 4 sembra essere stato cancellato, quasi certamente dunque il gioco non avrà un titolo sequenziale e non sarà un vero e proprio sequel di Mafia III. Negli ultimi anni Take-Two e 2K hanno rilanciato il brand, fermo dai tempi di Mafia 2, uscito nel 2010: nel 2016 è uscito Mafia III mentre nel 2020 è stata la volta delle riedizioni di Mafia e Mafia II, riproposti su PC e console di nuova generazione con migliorie tecniche e contenutistiche.



Mafia 3 ha venduto sette milioni di copie nonostante una tiepida accoglienza della critica, in ogni caso Take-Two considera Mafia un franchise molto importante del proprio catalogo IP e al momento non c'è nulla che faccia pensare che la serie sia in pausa o destinata a non tornare sui nostri schermi nei prossimi anni.