Mafia 4 a Las Vegas nei panni di un poliziotto corrotto? Tanti rumor, poche certezze

Dopo aver riproposto il secondo e il terzo capitolo della serie in edizione definitiva, e revisionato da cima a fondo l'indimenticabile capostipite con Mafia Definitive Edition, è possibile che 2K Games stia pensando di dare un seguito ad una dei suoi franchise più celebri. Non c'è ancora nulla di ufficiale, ma intanto in rete hanno cominciato a circolare dei rumor...

Emerse ben due settimane addietro, le voci sono state messe in giro su Reddit da un utente di nome BIGgunSMALLone, per poi ottenere ulteriore cassa di risonanza quando sono state riportate da testate come ComicBook. L'utente afferma di aver ottenuto le informazioni da un parente che lavora presso l'ESRB (gruppo che si occupa della classificazione dei videogiochi) in Canada. Pare che l'ESRB abbia ricevuto dei documenti relativi ad un certo Sam Boyd 4 di 2K Games, un nome in codice che indicherebbe proprio Mafia 4. Il leaker parla di Lost Heaven e Saint Fortuna (quest'ultima una città ispirata a Las Vegas) come ambientazioni dell'avventura, che si svolgerebbe in periodi storici multipli. Il protagonista sarebbe un poliziotto corrotto di nome Hain, rimasto invischiato in una truffa per gioco d'azzardo, mentre l'avventura vera e propria sarebbe ramificata, permettendo ai giocatori di decidere il destino di Hain. Il leaker ha parlato anche di un protagonista secondario, un giudice di Lost Heaven, che ha dedicato la sua intera carriera dagli anni '40 agli anni '80 alla lotta alla Mafia. La sua storia sarebbe incentrata su diversi processi nel corso di questo lungo arco temporale.

Non siamo in alcun modo in grado di verificare queste informazioni, pertanto vi consigliamo di prenderle con le pinze. La fonte non ha inoltre saputo indicare il presunto team di sviluppo incaricato della lavorazione. Di certo, al momento, sappiamo solamente che Hangar 13, studio che si è occupato di Mafia 3 e Mafia Definitive Edition, ha annunciato di essere al lavoro su un gioco next-gen votato al multiplayer, una descrizione che non sembra calzare con il profilo tipico di Mafia.