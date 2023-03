Mafia 4 è ancora in pre produzione, l'uscita è lontanissima?

Lo scorso mese di agosto 2K Games ha annunciato che un nuovo Mafia è in fase di sviluppo, da allora non abbiamo saputo più niente ma stando ad alcuni annunci di lavoro recentemente pubblicati da Hangar13, il gioco sarebbe ancora in fase di pre produzione e dunque ben lontano da una possibile pubblicazione.

Un annuncio di lavoro comparso su LinkedIn parla chiaramente di un progetto in pre produzione negli studi di Hangar13 e il riferimento sembra essere proprio al nuovo Mafia (titolo provvisorio: Mafia 4), poiché la compagnia non sembra avere le risorse necessarie per lavorare su due grandi giochi in contemporanea. Hangar13 è stato fondato da Take-Two proprio per portare avanti l'eredità di Mafia e dunque non ci sono molti dubbi riguardo l'effettiva natura del progetto misterioso.

Mafia 4 dovrebbe utilizzare l'Unreal Engine 5, al momento però non sappiamo altro, non è chiaro se il gioco sarà un reboot o un vero e proprio sequel di Mafia III, titolo uscito nel 2016 e accolto tiepidamente dal pubblico, pur registrando vendite più che discrete superiori a cinque milioni di copie.

Sembra che Hangar13 stia pensando anche a Mafia 5, in generale la volontà è quella di proseguire la serie ancora a lungo, il franchise continuerà ad esistere dunque anche nei prossimi anni.