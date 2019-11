Mafia 4 su PS5 e Xbox Scarlett? Ambientazione e periodo di uscita al centro di un rumor

Già nel corso del mese di settembre, un rinnovo del trademark da parte di Take-Two aveva spianato la strada ad una serie di speculazioni legata al possibile sussistere di nuovi progetti legati alla serie di Mafia.

Ora, sulle pagine di Reddit raccolgono nuova attenzione presunte anticipazioni legate ad un Mafia 4, diffuse dall'utente TheTruthTeller1985. Quest'ultimo ha infatti pubblicato sul forum un corposo post, col quale riferisce di avere ricevuto informazioni in merito al gioco da parte di due ex sviluppatori di Hangar 13 e di un giornalista. Secondo quanto riportato dal Redditer, i primi prototipi per un Mafia 4 sarebbero stati messi a punto nel periodo immediatamente successivo alla pubblicazione dei DLC di Mafia 3. Il progetto, tuttavia, sarebbe stato accantonato, con Hangar 13 al lavoro su una nuova IP. Il testimone sarebbe dunque stato passato ad un team più piccolo, con sede a Brighton, fino alla decisione di coinvolgere la quasi totalità di Hangar 13 nella realizzazione di Mafia 4.



L'utente Reddit, nel suo post, riporta che il gioco sarà ambientata nella Las Vegas degli anni Settanta e rappresenterebbe un diretto sequel di Mafia 3. Mafia 4 includerebbe un nuovo protagonista e una "enorme mappa", oltre che la possibilità di edificare un proprio impero del crimine. Il gioco sfrutterebbe una nuova versione dell'engine utilizzato per Mafia 2 e Mafia 3 e le sessioni di motion capture sarebbero iniziate da circa otto o nove mesi. TheTruthTeller1985 indica il 2020 come anno di annuncio, mentre la pubblicazione sarebbe attesa per il 2021. Per quanto riguarda le piattaforme di pubblicazione, l'utente indica "ovviamente per next gen", suggerendone l'arrivo su PlayStation 5 e Xbox Scarlett.



Come di consueto quando ci si riferisce a rumor o presunti leak, vi ricordiamo che questi ultimi non rappresentano informazioni ufficiali e che potrebbero rivelarsi in parte o completamente errati.