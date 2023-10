Mafia 4, lo svilippo procede: Hangar 13 cerca nuovo personale

Durante l'estate 2022 Hangar 13 ha confermato che Mafia 4 è ufficialmente in sviluppo, ma da allora non ci sono stati reveal o aggiornamenti concreti sul nuovo episodio della serie, ancora avvolto nel mistero. La comparsa di nuovi annunci di lavoro suggeriscono però che il progetto è vivo e vegeto.

Hangar 13 è infatti alla ricerca di più Senior 3D Enviroment Artist pratici non solo di Unreal Engine ma che abbiano anche esperienze nella programmazione di modelli poligonali ed ambienti organici. Nello specifico, il team di sviluppo richiede ai candidati di "creare asset per un gioco Tripla A collocato in un ambiente virtuale su larga scala, con focus su modelli organici usando una combinazione di scenari sia generati in modo procedurale, sia creati manualmente in termini di modelli, texture ed illuminazione".

Gli annunci di lavoro lasciano intendere che lo sviluppo di Mafia 4 sta procedendo regolarmente, sebbene per il momento non è chiaro a che punto sia arrivato. Per il resto non ci sono dettagli più concreti nemmeno sulla possibile ambientazione del nuovo gioco, che potrebbe essere collocato in scenari dalle dimensioni contenuti (sul modello dunque dei primi episodi della serie) così come in una grande metropoli.

L'unica certezza è che Mafia 4 esiste e potrebbe anche non essere l'unico progetto in cantiere: Mafia 5 potrebbe già essere nei piani di Take-Two ed Hangar 13, segno di come le due aziende non abbiano alcuna intenzione di mettere in disparte il brand nei prossimi anni.