Mafia 4, è ufficiale: Hangar 13 sta sviluppando il nuovo capitolo!

Consapevoli dell'enorme curiosità suscitata dai numerosi leak e rumor di Mafia 4 che sono rimbalzati in rete in questi mesi, il team di Hangar 13 esce finalmente allo scoperto e conferma di aver avviato lo sviluppo del prossimo capitolo di questa ormai storica IP.

Nel lungo messaggio condiviso dalla software house californiana per festeggiare i 20 anni di Mafia e ripercorrerne gli eventi più dirimenti, il Direttore Generale di Hangar 13 Roman Hladík ha discusso del futuro della serie e fornito i primi, importanti aggiornamenti sullo sviluppo del prossimo capitolo di Mafia.

Hladík preferisce andare dritto al punto e rivolgersi direttamente agli appassionati per dirsi "felice di confermare che abbiamo iniziato a lavorare su un nuovissimo progetto riguardante Mafia! Siamo davvero entusiasti all'idea di continuare a lavorare su questo franchise tanto amato per regalare nuove storie ai giocatori, anche se avremo bisogno di alcuni anni per svilupparlo e per adesso non possiamo dire altro".

L'esponente di Hangar 13 preferisce non fornire ulteriori chiarimenti sul canovaccio narrativo del titolo, sui suoi protagonisti e sull'esperienza di gioco offertaci da un progetto che, con ogni probabilità, vedrà la luce dei negozi tra qualche anno su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Stando alle indiscrezioni raccolte nei mesi scorsi da Kotaku, però, Mafia 4 potrebbe essere un prequel sviluppato su Unreal Engine 5, mentre per altre "gole profonde" la storia dovrebbe essere ambientata in Sicilia.