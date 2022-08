Mafia 4 è ufficiale e Mafia è gratis: ecco tutte le novità sulla serie!

È tempo di ricche novità per gli appassionati della serie Mafia, con il team di sviluppo che ha di recente condiviso un'ampia selezione di novità in merito al futuro dell'IP.

Per celebrare il ventesimo anniversario della saga, Hangar13 ha infatti annunciato ufficialmente di avere avviato i lavori su di un nuovo capitolo della serie. Al momento, quest'ultimo è genericamente indicato come Mafia 4, ma in verità non è stato ancora svelato quello che sarà il titolo ufficiale del gioco. Per ora, nessuna data di lancio o indicazione sulle piattaforme supportate è inoltre stata diffusa dalla software house.

Per festeggiare la ricorrenza con i fan di tutto il mondo, il team di 2K ha inoltre deciso di offrire la possibilità di scaricare gratis il primo Mafia. Per un periodo di tempo limitato, la community avrà dunque modo di recuperare il capitolo originario della saga videoludica dedicata alla criminalità organizzata in maniera gratuita, in attesa di scoprire che cosa riserverà il futuro a marchio Hangar13.

Per tutti i dettagli, vi lasciamo dunque alla visione del nostro video dedicato al futuro della serie Mafia. Come sempre, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye. Siete contenti di questi nuovi annunci?