Mafia 5 potrebbe già essere nei piani di Hangar 13 e Take-Two

Dopo il ritorno in auge del primo capitolo con la Definitive Edition, il franchise di Mafia è ora proiettato verso il quarto capitolo, con Mafia 4 già confermato ufficialmente da Hangar 13 e Take Two, ma non è tutto: il futuro si preannuncia ancor più prospero, stando a quanto si evince su LinkedIn.

In un annuncio di lavoro pubblicato dalla divisione di Brighton di Hangar 13, attualmente impegnata nello sviluppo di Mafia 4, si fa esplicito riferimento a contenuti aggiuntivi post-lancio per il gioco e a futuri episodi del franchise. Nello specifico, nella descrizione delle competenze richieste alla figura che andrà a ricoprire l'importante ruolo di Produttore Esecutivo, si legge: "Questa posizione giocherà un ruolo vitale nella pubblicazione di un nuovo titolo maggiore (verosimilmente Mafia 4, ndr), inclusi i contenuti post-lancio e la pianificazione futura del franchise".

Appare evidente che, sebbene Mafia 4 sia ancora lontano dagli scaffali, il team di sviluppo ha già cominciato a pensare a ciò che verrà dopo, dunque è altamente probabile che nella testa di qualcuno stia già prendendo forma quello che un giorno potrebbe essere Mafia 5. Quelli che potrebbero sembrare piani prematuri in realtà non lo sono affatto, poiché progetti così grandi ed onerosi richiedono anni di pianificazione oltre a lunghi periodi di sviluppo vero e proprio, prima di poter arrivare sugli scaffali.

Per quanto riguarda Mafia 4, i rumor più recenti parlano di un progetto ancora in pre-produzione, destinato probabilmente ad usare l'Unreal Engine 5.