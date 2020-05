Mafia Definitive Edition: 2K conferma, sarà un vero Remake

In coincidenza dell'annuncio ufficiale di Mafia Trilogy, i rappresentanti di 2K Games e gli sviluppatori di Hangar 13 confermano le indiscrezioni degli ultimi giorni: Mafia Definitive Edition sarà un Remake e non una "semplice" remaster del kolossal originario firmato da Daniel Vavra.

Il colosso videoludico statunitense spiega infatti che, per dare vita alla Definitive Edition di Mafia, si è deciso di ricreare da zero l'intera esperienza di gioco attraverso un nuovo motore grafico. Il passaggio a un engine più evoluto non avrà solamente un impatto significativo sul fronte della grafica ma darà modo ai suoi autori di introdurre dei nuovi contenuti nella storia, delle scene d'azione più intense e delle animazioni inedite. Anche la colonna sonora sarà completamente riorchestrata, come pure i dialoghi e la recitazione di Tommy Angelo e dei personaggi secondari.

A tal proposito, Haden Blackman ha spiegato, in qualità di presidente di Hangar 13, che "Mafia ha avuto un impatto così duraturo sul modo in cui i videogiochi possono raccontare storie serie e sappiamo quanto i fan lo venerino ancora oggi. A quasi vent'anni di distanza da quando è iniziata questa serie, adesso ci si prospetta un'incredibile opportunità, ossia quella di presentare questo videogioco tanto amato a una nuova generazione di utenti e di dare ai fan di vecchia data la possibilità di rivivere la storia di Tommy con una cornice moderna di livello stellare, con nuovi elementi della storia e funzionalità inedite di gameplay".

Il lancio di Mafia Definitive Edition è previsto per il 28 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Gli acquirenti di Mafia Trilogy potranno ingannare l'attesa per l'uscita del Remake di Mafia sbloccando l'abito di Tommy per utilizzarlo nelle Definitive Edition di Mafia 2 e Mafia 3.