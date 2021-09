Mafia Definitive Edition: 2K Games ha rimosso la protezione Denuvo su PC

A quasi un anno esatto dal debutto del gioco, 2K Games decide di rimuovere la protezione Denuvo dalla versione PC di Mafia Definitive Edition, il gangstar game che ha riportato alla luce la storia di Tomas Angelo in una veste grafica completamente rinnovata.

2K Games segue in questo modo un trend che è andato sempre più consolidandosi nell'industria del gaming, con publisher e sviluppatori che decidono di proteggere i propri giochi al lancio con la tecnologia anti-tamper fornita da Denuvo, ma scelgono in seguito di rimuoverla. Passato un anno, buona parte delle copie sono già state vendute, e sappiamo inoltre come in diversi casi il software offerto da Denuvo possa andare a limitare le prestazioni dei titoli su PC. Non sono mancate tuttavia le eccezioni, con ad esempio BioWare che ha deciso di rinunciare a Denuvo a poche settimane dal lancio di Mass Effect Legendary Edition. Sarà interessante a questo punto osservare eventuali cambiamenti in Mafia: Definitive Edition dopo la rimozione di Denuvo.

Ricordiamo che Mafia: Definitive Edition è disponibile ora su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per conoscere tutti i dettagli sul lavoro di restauro dedicato all'immortale action game dedicato a Tommy Angelo e alla famiglia di Don Salieri vi rimandiamo alla nostra Recensione di Mafia Definitive Edition.