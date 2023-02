Mafia Definitive Edition: 8 curiosità da scoprire, dalle musiche alle fonti di ispirazione

Mafia Definitive Edition è uno dei giochi gratis PlayStation Plus di febbraio 2023, la riedizione di Mafia fa parte del catalogo Essentials ed è disponibile per il download fino a lunedì 6 marzo, su PS4 e PS5. Per l'occasione, ecco cinque curiosità che sicuramente non conoscete sull'avventura di 2K Games.

Mafia è ispirato a Il Padrino

Mafia prende ispirazione da celebri Mafia Movie come Il Padrino e Quei Bravi Ragazzi (ecco cinque curiosità su Quei Bravi Ragazzi di Martin Scorsese) e del resto sarebbe difficile nasconderlo. Alcune sequenze del gioco sono un vero e proprio tributo a questi film cult, un esempio La scena della bomba nell'auto è ispirata alla morte di Apollonia ne Il Padrino di Francis Ford Coppola, una sequenza da alto impatto che vede la consorte di Michael Corleone saltare in aria insieme alla macchina del marito, sabotata precedentemente proprio per mettere fuori gioco Michael.

Mafia è basato su una storia vera?

No, come accennato qui sopra, la storia di Mafia Definitive Edition prende spunto da numerose fonti come film, documentari e romanzi sulla mafia italoamericana. Tuttavia la trama non è basata su una storia vera e gli avvenimenti narrati nel gioco sono frutto di pura fantasia e non basati su avvenimenti realmente accaduti.

In che anno è ambientato Mafia Defintive Edition?

La storia di Mafia Definitive Edition si svolge negli anni '30 e più precisamente tra la fine del 1930 e gli ultimi mesi del 1938, coprendo così un arco temporale piuttosto esteso. Si tratta di un periodo storico importante nella storia degli Stati Uniti sopratutto per quanto riguarda la fine del proibizionismo, momento di svolta che ha dato il via ad una nuova epoca per l'America.

A quale città è ispirata Lost Heaven?

Lost Heaven non è una città realmente esistente, tuttavia gli sviluppatori si sono ispirate ad alcune grandi metropoli americane per dare vita a questa città immaginaria del Midwest degli Stati Uniti. Girovagando per Lost Heaven non faticherete a riconoscere tratti caratteristici di location come Chicago, New York e San Francisco, in particolare la Città del Vento ha ricoperto un ruolo di primissimo piano nella creazione di Lost Heaven.

I personaggi di Mafia vi ricordano qualcuno?

Tommy Angelo, Paulie Lombardo e Sam Trapani sono i protagonisti di Mafia Definitive Edition. Come dite, li avete già visti? Forse non in questa forma ma sicuramente alcuni aspetti stilistici e caratteriali dei personaggi non vi saranno del tutto nuovi, dal momento che gli stessi si ispirano in parte a Henry Hill, Tommy DeVito e Jimmy Conway, protagonisti di Quei Bravi Ragazzi.

Le auto di Mafia esistono davvero

Vi sarete accorti che in Mafia Definitive Edition non ci sono automobili con loghi, nomi e marchi reali, ma questo non vuol dire che le vetture del gioco non siano realizzate a immagine e somiglianza di vere auto d'epoca. Ad esempio la Bolt Ace del gioco è in realtà la Ford Model-T mentre la Mark 5 è modellata sulle forme della Mercedes Benz 500K, infine spazio anche alle auto nostrane con la Carozella C-Series, ovvero l'italianissima Alfa Romeo 8C Monza.

Attenzione ai dettagli: le riviste dell'epoca

In Mafia Definitive Edition sono presenti varie riviste sotto forma di oggetti collezionabili, venti numeri di magazine come Super Science Stories, Black Mask e Terror Tales. Questi nomi vi dicono qualcosa? Non si tratta di riviste di fantasia ma di pubblicazioni realmente esistenti negli Stati Uniti, serializzate a partire dagli anni '20, nel caso di Black Mask le uscite sono terminate solamente molti anni più tardi, nel 1974.

Musica d'autore in chiave jazz

La musica jazz la fa da padrone in Mafia Definitive Edition e del resto questo genere musicale godeva di particolare fama negli anni '30 in tutti gli Stati Uniti e in particolare nei caldi stati del Sud. Per mantenere inalterata l'attinenza al periodo storico, il gioco può contare su ben 35 canzoni su licenza composti da artisti come Louis Armstrong, Duke Ellington, Cab Calloway, Guy Lombardo, Django Reinhardt, Lionel Hampton e Eddie Duchin.

Vi abbiamo incuriosito e volete saperne di più sul gioco? In questo caso vi rimandiamo alla nostra recensione di Mafia Definitive Edition.