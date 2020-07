Mafia Definitive Edition in azione: il ricco video gameplay 4K spunta in anticipo!

In questa intensa estate videoludica non sembrano mancare le sorprese: nel corso della notte, il nuovo, e ricco, video gameplay di Mafia: Definitive Edition ha fatto la sua apparizione online.

Secondo quanto promesso dal team di sviluppo e da 2K, il filmato avrebbe dovuto debuttare nel corso della giornata odierna, mercoledì 22 luglio, alle ore 17:00 Tuttavia, come potete verificare direttamente in apertura a questa news, la redazione di IGN.com ha già provveduto a rendere disponibile il contenuto. È dunque ora possibile avere un primo assaggio di ciò che attende i giocatori in questo intrigante rifacimento del primo capitolo della Mafia Trilogy, attualmente in sviluppo presso gli studi di Hangar 13. Il video gameplay, della durata di circa un quarto d'ora, è accompagnato dal commento di Haden Blackman, Presidente e COO della software house: cosa ve ne pare di quanto mostrato?

Il team di sviluppo, lo ricordiamo, propone in questo caso non una semplice edizione rimasterizzata, ma un vero e proprio remake, con modifiche legate al gameplay e aggiunte in termini di contenuti. La produzione Hangar 13 sarà disponibile a partire dal prossimo 25 settembre, su PlayStation 4, Xbox One e PC. Sulle pagine di Everyeye, potete trovare tutte le novità su trama e gameplay di Mafia: Definitive Edition.