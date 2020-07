Mafia Definitive Edition sarà compatibile con PS5 e Xbox Series X

Nella giornata di ieri 2K Games e Hangar 13 hanno pubblicato un nuovo video gameplay di Mafia Definitive Edition, in arrivo a settembre su PC e console di attuale generazione. E per quanto riguarda PlayStation 5 e Xbox Series X?

A questa domanda risponde William Haden Blackman, presidente dello studio Hangar 13, affermando che "al momento non abbiamo nulla da annunciare in merito, certamente vogliamo vedere Mafia su più piattaforme possibile ma tutto dipenderà anche dal successo della Definitive Edition e dall'eventuale bisogno o meno di un nuovo aggiornamento."

Blackman conferma che il gioco sarà compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X "così come richiesto dai produttori hardware" tuttavia non c'è (ancora?) nulla da annunciare riguardo eventuali ottimizzazioni o versioni ad hoc per le piattaforme next-gen.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Mafia Definitive Edition, lo studio capitanato da Blackman ha dato vita ad un vero e proprio remake fedele all'originale, rispettando la storia e lo spirito di Mafia, presentando il tutto con una veste più moderna per quanto riguarda il gameplay e il comparto tecnico. Mafia Definitive Edition esce il 25 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.