Mafia Definitive Edition: ecco la data del nuovo gameplay

Nella giornata di ieri Hangar 13 e 2K Games hanno rinviato Mafia Definitive Edition da agosto a settembre, al tempo stesso lo studio ha pubblicato un brevissimo teaser anticipando l'arrivo di un nuovo video gameplay del gioco.

La clip dura appena 15 secondi e da appuntamento al 22 luglio per il reveal gameplay completo, tra poco più di dieci giorni vedremo quindi Mafia Definitive Edition in azione. Gli sviluppatori si scusano per il rinvio ma questo si è reso necessario per fare in modo di rispettare le altissime aspettative della community: "Fin dall'inizio, questo è stato per noi un progetto guidato dalla passione, nel quale i nostri sviluppatori hanno contribuito a creare un'esperienza aggiornata degna di quel classico senza tempo che tutti conosciamo. Apprezziamo la vostra pazienza, stiamo lavorando per rendere Mafia Definitive Edition il meglio che possa essere per tutti i nostri fan in tutto il mondo."

Mafia Definitive Edition, inizialmente atteso per il 28 agosto, arriverà invece il 25 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. A differenza di Mafia II Definitive Edition in questo caso ci troviamo di fronte ad un vero e proprio remake, sulle nostre pagine trovate tutte le novità di Mafia Definitive Edition, dalla grafica al gameplay.