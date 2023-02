Mafia Definitive Edition gratis su PlayStation Plus: 5 trucchi da sapere

Fra i giochi gratis di febbraio 2023 per gli abbonati PlayStation Plus Essential troviamo anche Mafia Definitive Edition, il remake del celebre titolo 2K con protagonista Tommy Angelo. Se state approfittando di questa occasione per giocare o rigiocare il titolo, ecco alcuni consigli che potrebbero tornarvi utili.

Attenti al limite di velocità

Sin dalle prime battute di Mafia Definitive Edition vi renderete conto di quanto sia importante la guida delle automobili nell’economia di gioco. Durante le vostre scorribande in giro per Chicago però, dovrete prestare molta più attenzione alla vostra condotta, poiché la polizia locale non perdona ed è molto meno permissiva rispetto ad altri open world come Grand Theft Auto. Basta oltrepassare i limiti di velocità o percorrere una strada contromano per far innervosire qualche volante e dare il via ad un inseguimento. Per questo motivo, vi suggeriamo non solo di avere una buona condotta al volante della vostra automobile, ma anche e soprattutto di rispettare i limiti di velocità per evitare inutili perdite di tempo. A tal proposito, sul tachimetro è presente una piccola freccia rossa che sta ad indicare il limite di velocità sulla strada che state percorrendo, ma esiste anche un semplice trucco che vi aiuterà ad ovviare a qualsiasi distrazione: basta premere il touchpad per attivare il limitatore di velocità, così che anche quando si schiaccia l’acceleratore fino in fondo non si possa andare oltre il limite consentito.

Liberatevi subito della polizia

Per quanto possiate fare attenzione alla guida o a piedi, in Mafia Definitive Edition vi capiterà sicuramente di ritrovarvi con qualche volante alle calcagna. In situazioni come queste occorre avere sangue freddo ed una strategia ben precisa, visto che le auto della polizia hanno un atteggiamento abbastanza aggressivo e non esiteranno a tagliarvi la strada e a mettervi in seria difficoltà alla vostra prima esitazione. Sebbene possa sembrare una buona idea quella di seminare gli sbirri percorrendo in auto gli stretti vicoli di Chicago, sappiate che il modo migliore per lasciarsi alle spalle le volanti che vi inseguono è quello di rimuovere il limitatore della velocità premendo il touchpad e sfrecciare a tutta birra in rettilineo: così facendo, avrete la meglio sulle auto che vi sono dietro e avrete meno margine di errore durante le complesse manovre richieste per svoltare agli angoli o per destreggiarsi tra i vicoli.

Non sottovalutate le pistole

Dopo aver superato le prime fasi dell’avventura di Tommy Angelo in Mafia Definitive Edition entrerete a far parte della famiglia di Don Salieri e prima di partire alla volta del vostro prossimo obiettivo potrete fare una capatina da Vinnie, l’armaiolo che rifornisce tutti i membri del clan la cui base operativa è a due passi dal bar di proprietà del capo famiglia. A meno che non stiate giocando alle difficoltà più basse, questo momento è fondamentale, poiché vi è permesso di fare scorta di munizioni e di decidere quali bocche da fuoco portare con voi in missione. Il nostro consiglio è quello di non rinunciare mai alle pistole, soprattutto quelle che hanno una cadenza di fuoco elevata (non importa che facciano meno danni): si tratta di armi fondamentali per tenere a bada i nemici, poiché colpirli ripetutamente farà si che restino momentaneamente storditi, lasciandovi tutto il tempo di spostarvi o di finirli con qualcosa di più efficace.

Alternate coperture e fuoco alla cieca

Chi ha giocato il capitolo originale, sa bene che il primo Mafia è un gioco difficile, soprattutto per chi decide di giocarlo a difficoltà Classica, dove le risorse scarseggiano e i nemici sono molto aggressivi. Vista la complessità degli scontri a fuoco, è fondamentale riuscire a trovare il giusto equilibrio fra attacco e difesa. Il modo migliore per superare i momenti più difficili è quello di restare in copertura, eliminando con un colpo ben assestato gli avversari più esposti. Quando la situazione è più tranquilla, potete uscire dal vostro nascondiglio e correre verso i nemici che rimangono facendo fuoco senza mirare: in questo modo non sarete molto precisi, ma potrete muovervi e sparare contemporaneamente e con un po’ di fortuna riuscirete a fare fuori il nemico fino a raggiungere un nuovo oggetto dello scenario dietro il quale ripararvi dai proiettili in arrivo.

L’arma giusta al momento giusto

Se le pistole possono essere un ottimo strumento per tenere a bada i nemici in Mafia Definitive Edition, servono ben altre armi per riuscire ad affrontare le situazioni più complesse. Quando vi trovate all’aperto e i nemici da affrontare sono parecchi, provate ad utilizzare un’arma automatica come un fucile d'assalto, così da poter fare fuoco ininterrottamente sul bersaglio fino a farlo stramazzare al suolo, magari alternando le raffiche di piombo ad una molotov verso quei nemici più difficili da colpire. Se invece state per accedere ad un’area al chiuso, non c’è niente di meglio che il vecchio fucile a pompa: questo tipo di bocca da fuoco permette di eliminare sul colpo qualsiasi cosa vi si pari davanti, anche sparando senza mirare per via dell’ampia rosa dei colpi.

Personalizzate le impostazioni

Accedendo al menu delle impostazioni di Mafia Definitive Edition è possibile apportare numerose modifiche all’esperienza di gioco, così da personalizzarla in base alle vostre esigenze. Oltre alle opzioni più classiche come quelle relative alla difficoltà o agli aiuti alla mira per chi non è pratico con gli sparatutto, esistono anche voci extra grazie alle quali si possono alterare alcuni aspetti del gioco. Potrete ad esempio decidere se adottare un modello di guida più arcade o votato alla simulazione, senza contare l’opzione che consente di bypassare automaticamente tutte quelle fasi di gioco ‘secondarie’ alla guida di una vettura. In questo modo potreste perdervi qualche dettaglio relativo alla trama, ma al tempo stesso avrete meno tempi morti.