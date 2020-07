Mafia Definitive Edition, Lost Heaven è rinata? Analizziamo il gameplay

Avevamo già avuto delle sensazioni positive guardando il reveal trailer di Mafia Definitive Edition, e siamo felici di affermare che queste sono state acuite quest'oggi, quando 2K Games e Hangarr 13 ci hanno offerto la possibilità di guardare un lungo gameplay in 4K.

Hangar 13 sembra aver compreso appieno la responsabilità che ha oggi nel riportare sulle scene le peripezie di Thomas Angelo. Il materiale mostrato lascia intravedere un profondo rispetto nei confronti del materiale originario, ma anche uno spirito di rinnovamento: la mappa è stata rivista e ora, insieme alla chiesa di Lost Heaven e il Giuliano Bridge, la skyline di Lost Heaven ospita anche dei grattacieli inediti.

Colpisce anche la messa in scena generale, con un ambiente che reagisce dinamicamente alle sparatorie e alle esplosioni: le scintille provocate dal crollo di un palo della luce, le fiammate del Thompson di Angelo, il fumo che satura l'aria e tanti altri piacevoli dettagli compongono ogni scena. Rinnovati anche i filmati, che sebbene risultano essere aggiornati nella recitazione, nelle inquadrature e nel comparto tecnico, mostrano comunque un taglio riconoscibile che non snatura il plot narrativo. Per l'analisi completa, vi invitiamo a guardare la Video Anteprima in apertura di notizia e a leggere lo speciale con le impressioni sul gameplay di Mafia Definitive Edition.