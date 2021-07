Mafia Definitive Edition e Mafia Trilogy sono in super offerta su Amazon

Mafia: Definitive Edition è in offerta quest'oggi su Amazon ad un prezzo molto interessante, il gioco infatti è acquistabile a soli 20,50 euro in versione PlayStation 4, si tratta del prezzo più basso di sempre. La versione in promozione è con copertina in tedesco, il gioco però è completamente in italiano.

In promozione troviamo anche Mafia: Trilogy, la trilogia che include le Definitive Edition di Mafia: The City of Lost Heaven, Mafia II e Mafia III, è in offerta su Amazon a soli 32,95 euro per PlayStation 4 e 40,98 euro per Xbox One, contro un prezzo di listino di 60,99 euro. L'edizione PlayStation 4 verrà scontata di ulteriori 1,73 euro una volta aggiunta al carrello, arrivando quindi al prezzo di 32,95 euro.

I titoli funzionano anche su Xbox Series X e PlayStation 5, grazie alla funzione "retrocompatibiltà" presente nelle console di nuova generazione. Per il primo capitolo è stato effettuato un remake completo del gioco originale, con grafica e dinamiche di gioco notevolmente migliorate, nuove funzionalità e oggetti di gioco collezionabili. Mafia II e Mafia III godono invece di una rimasterizzazione in HD, nuovo motion capture facciale e texture aggiornate.