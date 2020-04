Mafia Definitive Edition: il nuovo leak anticipa l'annuncio delle Remaster di Mafia 1 e 2?

Mentre in rete continuano a tenere banco il leak di Mafia Definitive Edition valutato dalla Rating Board di Taiwan, su Reddit spuntano nuovi rumor sul chiacchierato progetto di 2K che comprenderà le Remaster dei primi due capitoli di Mafia.

L'utente conosciuto sul popolare forum videoludico come GetTheseLeaks ha infatti pubblicato delle immagini che ritraggono le schermate di caricamento delle versioni rimasterizzate di Mafia 1 e 2 che dovrebbero essere annunciate da 2K Games entro breve.

A voler dar retta alle indiscrezioni del redditor, l'edizione celebrativa per la trilogia di Mafia comprenderebbe perciò una versione sensibilmente rivista di Mafia 1, con migliorie che interesseranno sia il gameplay che la grafica. Anche Mafia 2 subirà il medesimo trattamento, seppur con degli interventi meno marcati (stando al leak, solo sulle texture e gli shader) rispetto a quelli che andranno a caratterizzare la Remaster del primo episodio.

L'utente di Reddit entra persino nei dettagli delle modalità di commercializzazione di Mafia Definitive Edition, spiegando che la versione PC sarà proposta in esclusiva su Epic Store per sei mesi e che, nella sua versione fisica, comprenderà Mafia 3 su disco e dei codici per riscattare le espansioni e le edizioni rimasterizzate di Mafia 1 e 2 per PC, PS4 e Xbox One.

Il redditor si dice poi certo del fatto che, con l'arrivo sul mercato di Mafia Definitive Edition, assisteremo al lancio di una patch per il terzo capitolo dell'epopea di 2K (qui trovate la nostra recensione di Mafia 3) che ne risolverà i bug e i glitch grafici più fastidiosi, il tutto con l'aggiunta di nuove sequenze d'intermezzo.