Mafia Definitive Edition, nuovo video: benvenuti nella città di Lost Heaven

Di ritorno dal Future Games Show con un nuovo gameplay di Mafia Definitive Edition, gli sviluppatori di Hangar 13 tornano al lavoro e confezionano un altro trailer dedicato, questa volta, alle ambientazioni offerte dalla città di Lost Heaven.

Il giro turistico propostoci dalla software house californiana, naturalmente, non è che un pretesto per solleticare la fantasia degli appassionati attraverso una serie di scene di gameplay che immortalano Tommy Angelo tra sparatorie, rocamboleschi inseguimenti ed esplosioni.

La riedizione current-gen di Mafia, in effetti, non si limiterà a un semplice restyling grafico delle ambientazioni ma passerà per una rimodulazione profonda dell'ìmpianto ludico e contenutistico: all'ombra dei grattacieli di Lost Heaven assisteremo a eventi inediti della trama e potremo cimentarci in sparatorie riviste e "ammodernate" con l'ausilio di nuove animazioni. Hangar 13 promette persino di aver riorchestrato la colonna sonora e di essersi spesa per far la reinterpretazione completa dei dialoghi tra il protagonista e gli attori che graviteranno attorno all'epopea criminale di Tommy.

Cosa ne pensate di questo nuovo video? Prima di leggere i vostri commenti, ricordiamo a chi ci segue che Mafia Definitive Edition arriverà il 25 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.