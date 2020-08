Mafia Definitive Edition e l'odissea criminale di Tommy nello Story Trailer della Gamescom

I ragazzi di Hangar 13 presenziano alla Gamescom 2020 per mostrare al pubblico dell'Opening Night Live lo Story Trailer di Mafia Definitive Edition.

Il video propostoci dalla software house californiana tesse la fitta trama di eventi che andranno a caratterizzare la storia di Tommy Angelo e dei diversi personaggi secondari che si avvicenderanno sullo schermo.



Tra scene in cinematica e spezzoni ingame, il filmato delinea i contorni della narrazione di Mafia Definitive Edition e restituisce l'immagine di un titolo estremamente solido, o almeno questa è la promessa fatta da Hangar 13 nel descrivere con dovizia di particolari gli interventi compiuti per attualizzare l'esperienza del capolavoro originario.



Il remake di Mafia vanterà infatti un comparto grafico totalmente riscritto e degli elementi di gameplay inediti che passeranno, ad esempio, per la presenza di sparatorie e scene d'azione più intense e per l'aggiunta di porzioni inedite della storia. La colonna sonora riorchestrata, le nuove animazioni e le reinterpreazioni dei dialoghi tra il protagonista e i PNG concorreranno a elevare il tenore qualitativo dell'opera.



Se volete saperne di più sulla storia, sul gameplay e sull'esperienza grafica da vivere interpretando Tommy Angelo, sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro approfondimento di Giuseppe Arace sulla demo di Mafia Definitive Edition.