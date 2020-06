Mafia Definitive Edition sarà al PC Gaming Show del 13 giugno

Mafia Definitive Edition arriverà il 28 agosto ma questo weekend avremo maggiori dettagli sul progetto, come confermato da Haden Blackman di Hangar 13, il quale sarà presente al PC Gaming Show in programma sabato 13 giugno.

"Sono passate un paio di settimane da quando abbiamo annunciato Mafia: Trilogy e sappiamo che molti di voi sono impazienti di vedere altri dettagli del pezzo forte della raccolta, Mafia Definitive Edition. Siamo lieti di annunciare che Haden Blackman, presidente e direttore generale di Hangar 13, interverrà al PC Gaming Show di questo fine settimana per mostrare il primo trailer narrativo esteso di Mafia Definitive Edition e per parlare del lavoro fatto insieme al team di sviluppo su questo remake."

Il PC Gaming Show 2020 andrà in onda sabato 13 giugno dalle 20:00 (ora italiana), non sappiamo quando verrà trasmesso il segmento dedicato a Mafia Definitive Edition ma in ogni caso vi invitiamo a seguire l'evento con noi sul canale Twitch di Everyeye.it, vi terremo compagnia per tutta la sera prima con il Guerrilla Collective (dalle 18:00) in seguito con il PC Gaming Show e infine con l'evento Future Games Show 2020 in onda alle 23:00 ora italiana.