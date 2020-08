Mafia Definitive Edition pensa ai nostalgici: annunciata la Difficoltà Classica

Dopo un rinvio temporalmente piuttosto contenuto, il rifacimento del primo Mafia si prepara a divenire disponibile sul mercato videoludico, con contenuti che puntano a soddisfare sia i veterani della saga sia i nuovi giocatori.

Dopo aver offerto un quadro approfondito di quello che sarà il gameplay di Mafia: Definitive Edition, il team di sviluppo ha ora presentato una caratteristica pensata per gli utenti più legati all'opera originale: la Difficoltà Classica. Quest'ultima punta a offrire ai giocatori un livello di sfida elevato, in grado di metterne alla prova abilità e riflessi, senza tuttavia che questo risulti artificioso o immotivato. "Riguardandolo oggi, il gioco originale è incredibilmente impegnativo" - dichiara Prakash Choraria, di Hangar 13 - "Con la difficoltà Classica volevamo offrire qualcosa che fosse comunque impegnativo, ma smussando alcuni elementi che avrebbero potuto rendere il gioco frustrante".



Tra le caratteristiche della Difficoltà Classica figura ad esempio una riduzione o eliminazione di alcuni dei meccanismi che agevolano la guida di auto o motociclette. Nessun indicatore supporterà la ricerca della via corretta, mentre le forze dell'ordine saranno molto più vigili e decisamente meno clementi nei confronti delle infrazioni del codice della strada. Per inseguire un'auto in fuga, i poliziotti ricorreranno anche a blocchi stradali, il cui sfondamento sarà reso più pericoloso da una minore resistenza dei veicoli agli urti. In aggiunta, anche attraversare Lost Heaven a piedi richiederà maggiore attenzione: i nemici non appaiono sulla minimappa, sono maggiormente aggressivi e più abili. Maneggiare le armi richiederà particolare cura: cambiare caricatore equivale infatti a perdere definitivamente le munizioni non utilizzate presenti al suo interno!

Mafia: Definitive Edition approderà il prossimo settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco non sembra però essere l'unico progetto in cantiere presso il team di Hangar 13: recenti dichiarazioni della software house hanno infatti fatto pensare a un futuro annuncio di Mafia 4.