Mafia Definitive Edition sarà un remake e non un remaster?

2K Games ha annunciato Mafia Trilogy con un breve teaser, in attesa dell'annuncio ufficiale previsto per il 19 maggio sono trapelate in rete alcune informazioni che sembrano suggerire il ritorno del primo Mafia come remake anzichè come semplice remaster.

Oltre alle immagini di Mafia Definitive Edition trapelate sul Microsoft Store italiano (la pagina è stata ora rimossa, così come gli screenshot) sembrano emergere ulteriori informazioni, si parla di "una ricostruzione fedele, con storia e dinamiche di gioco ampliate e una colonna sonora originale", come evidenziato da varie fonti inoltre la qualità grafica intravista negli screenshot farebbe pensare ad un remake completo e non solo ad un aggiornamento del comparto tecnico.

Mafia è uscito nel lontano 2001 e una remaster sarebbe forse risultata difficile da gestire, da qui probabilmente la volontà di lavorare ad un remake. Mafia 2 dovrebbe invece arrivare sotto forma di remaster mentre Mafia III dovrebbe essere una versione espansa dell'originale (uscito nel 2016) con migliorie non ancora annunciate e probabilmente nuovi contenuti extra.

Restiamo in attesa del reveal fissato per il 19 maggio, Mafia Definitive Edition sembra atteso per la fine di agosto mentre non ci sono dettagli più precisi riguardo la disponibilità di Mafia II e Mafia III, le piattaforme confermate al momento sono PC, PS4 e Xbox One.