Mafia Definitive Edition, il remake torna a mostrarsi: trailer dal PC Gaming Show

Con l'annuncio di Mafia Trilogy, il team di Hangar 13 ha confermato il ritorno dell'apprezzata trilogia, pronta a fare ritorno nella sua versione definitiva.

Se Mafia 2: Definitive Edition e Mafia 3: Definitive Edition sono stati resi immediatamente disponibili in occasione del reveal, una sorte differente è invece toccata al primo Mafia. L'epopea di Tommy Angelo nel mondo della criminalità organizzata sarà infatti pubblicata il prossimo 28 agosto. Il team di sviluppo ha recentemente garantito che il lavoro di rifacimento svolto su Mafia Definitive Edition sarà paragonabile a Resident Evil 2 Remake.



Come promesso, per aiutare il pubblico ad ingannare l'attesa, Hangar 13 ha deciso di offrire un nuovo assaggio della produzione. In occasione del PC Gaming Show 2020, è stato dunque trasmesso uno story trailer di Mafia: Definitive Edition, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Cosa ve ne pare?

In chiusura, ricordiamo che Mafia Trilogy è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.