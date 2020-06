Mafia Definitive Edition, remake vs originale: video confronto per il nuovo trailer

In occasione del PC Gaming Show 2020, il team di Hangar 13 è tornato a presentare il rifacimento del primo capitolo della trilogia di Mafia, grazie alla pubblicazione di un nuovo trailer.

L'evento dedicato all'universo PC è infatti stata la vetrina scelta dagli autori per offrire al pubblico di dare un primo sguardo alla produzione, con un filmato che si è concentrato sulla componente narrativa del gioco. Il protagonista Tommy Angelo è quindi tornato in azione nel nuovo trailer in italiano di Mafia: Definitive Edition, remake che punta a rinnovare in maniera significativa l'esperienza di gioco offerta dal titolo.

Per valutare i passi avanti compiuti nel corso dell'operazione di restauro della produzione, la community ha rapidamente recuperato frammenti tratti dal primo Mafia. Sono stati così assemblati i primi video confronti tra l'originale e il remake in arrivo nel corso dell'estate. Direttamente in apertura a questa news, potete visionare un esempio: cosa ve ne pare del lavoro svolto da Hangar 13? Siete curiosi di vedere il gioco in azione in un gameplay?



Ricordiamo che Mafia Definitive Edition approderà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 28 agosto, mentre Mafia 2 e Mafia 3 Definitive Edition sono già disponibili su tutte le piattaforme di pubblicazione della Mafia Trilogy.