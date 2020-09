Mafia Definitive Edition: i requisiti di sistema per tornare a Lost Heaven

A pochi giorni dal lancio di Mafia Definitive Edition, 2K Games e Hangar 13 hanno finalmente svelato i requisiti di sistema minimi e raccomandati della versione PC dell'atteso remake dell'avventura di Tommy Angelo.

Requisiti di sistema minimi

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core-i5 2550K 3.4GHz / AMD FX 8120 3.1 GHz

Memoria: 6 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Requisiti di sistema consigliati

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core-i7 3770 3.4GHz / AMD FX-8350 4.2GHz

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD Radeon RX 5700

Memoria: 50 MB di spazio disponibile

Come vi sembrano i requisiti? Il vostro PC è già pronto per accogliere al meglio Mafia Definitive Edition? Il gioco, ricordiamo, verrà pubblicato il prossimo 25 settembre anche su PlayStation 4 e Xbox One. Per assicurarsi che tutti arrivino pronti al day one, il team ha svelato l'orario di sblocco di Mafia Definitive Edition. Potete ingannare l'attesa creando un account 2K Games per sbloccare il Black Cats Motorcycle Pack, che include un completo da motociclista per Tommy e una motocicletta personalizzata.