Mafia Definitive Edition, un ricco gameplay: il remake in azione!

A circa un mese di distanza dalla data di pubblicazione del gioco, osserviamo Thomas Angelo tornare in azione nel rifacimento del primo capitolo della serie Mafia.

In attesa della pubblicazione del gioco, il nostro Francesco Fossetti vi accompagna alla scoperta del remake sviluppato dal team di Hangar 13. Nella sua Definitive Edition, l'iconico gangster game ripropone il titolo in versione rivista e ampliata, con un comparto grafico completamente ricostruito e arricchito. Ma non solo, l'avventura vanta anche nuovi accorgimenti sul fronte del gameplay. Pur mantenendosi fedele al materiale originale, il team non ha inoltre esitato a introdurre alcune piccole varianti anche sul fronte della sceneggiatura. Per tutti i dettagli sul gioco, sulle pagine di Everyeye trovate il ricco provato di Mafia: Definitive Edition realizzato dal nostro Giuseppe Arace.



Per osservare il gioco in azione, vi lasciamo invece nelle mani del nostro Francesco Fossetti, che ha provato il titolo in diretta sul Canale Twitch di Everyeye. Se non avete avuto modo di presenziare alla live, non preoccupatevi: direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye On Demand potete trovarne la replica integrale. Il filmato offre un'interessante panoramica di quasi due ore di giocato di Mafia: Definitive Edition: vi auguriamo dunque una buona visione!